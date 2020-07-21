MasterChef Mehmet Şef kimdir, kaç yaşında, nereli? Mehmet Yalçınkaya'nın hayatının bilinmeyenleri

Mehmet Yalçınkaya 1974 yılında aşçılar diyarı Bolu’nun Yenigüney köyünde dünyaya geldi. Henüz 14 yaşındayken amcasının yanında aşçılığa başladı. 2004 yılında İstanbul Yemek Akademisi’nde eğitim aldı. Türk mutfağı ile ilgili çeşitli fuar, festival ve yarışmalarda madalya, şilt ve sertifikalar kazandı.Fransa, İtalya, Katar, Almanya ve Yunanistan gibi dünyanın farklı yerlerinde ve farklı kültürlerde Gastronomi ve Mutfak Koordinatörlüğü yaptı. Mehmet Yalçınkaya, kariyerinde sayısız başarılara imza attı. Türkiye’yi defalarca yurtdışında temsil eden ünlü şef, dünya çapında pek çok organizasyonda da mutfağımızın temsilcisi oldu.



Mehmet Yalçınkaya, üç sezondan bu yana MasterChef’te jüri üyeliği yapıyor.



Mehmet Yalçınkaya'nın başarıları



2008 yılında katıldığı Almanya'da düzenlenen Ika Olimpiyade Der Köche A katagorisinde bronz madalya alarak dünya üçüncüsü oldu. Heds Grup /Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bakanlığı bünyesinde 2010 yılında gastronomi workshopları gerçekleştirdi, aynı zamanda Berlin Film Festivali, Grune Woche I.T.B Turizm Fuarı dahil bir çok İnternationel organizasyonunda gala yemekleri verdi. Türkiye Aşçılar Federasyonu Turculina Team Direktörü olarak Dünya Aşçılar Olimpiyatlarında 2012 yılında dünya ikincisi oldu.