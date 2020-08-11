MasterChef kim kazandı? MasterChef Türkiye 10 Ağustos birincisi ve ana kadroya giren isim

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin son bölümünde 16 isim arasında giren 9. yarışmacı kesinleşti. Mutfakta önlüğü almak için mücadele eden yarışmacılar, 40 dakika süre içine "Çerkez Tavuğu" yemeğini yapmaya çalıştı. MasterChef Türkiye'nin iddialı isimlerinden Barbaros'un yaratıcı yemek turunda yaptığı "Memnun olmadığım yemeği sunmam" açıklaması ise dikkat çekti.

MASTERCHEF TÜRKİYE KİM KAZANDI?

MasterChef 2020'de 2. final turu 10 Ağustos Pazartesi akşamı başladı. MasterChef 2. final turunda yer alan 14 yarışmacı, 40 dakika içinde çerkez tavuğu yapmaya başladı. Şeflerin tadımı sonrası yarışmacılar bu kez daha zor olan ikinci tura geçti.

MasterChef Türkiye'nin ikinci oyununda şefler yarışmacılardan soya sosu ana malzemesi olan bir yemek yapmalarını istedi. Yaratıcılık oyununda Barbaros, Ebru, Eray, Arem, Tanya ve Çağla yarıştı.

İkinci turun sonunda Barbaros ile Eray finale kaldı. Şeflerin verdiği kararın sonunda MasterChef Türkiye'de gecenin birisincisi Barbaros Yoloğlu oldu.

Barbaros Yoloğlu böylece, MasterChef Türkiye ilk 16 isim arasına girerek kadroyu garantiledi.

MASTERCHEF YARIŞMACILARI KİMLER?

MasterChef Türkiye'de 3 Ağustos'tan beri devam eden final turu elemelerinde toplam 8 yarışmacı MasterChef ana kadrosuna ismini yazdırmıştı.

Bu isimler, Serhat Doğramacı, Özgül Coşar, Emir Elidemir, Duygu Acarsoy, Ayyüce Kamit, Esra Tokelli, Sedat Tuncer ve Furkan Yalçın olmuştu.

MASTERCHEF BARBAROS YOLOĞLU KİMDİR?

Üçlü düelloda Deniz Aktuğ ve Murat Kaplan ile karşı karşıya gelen Barbaros Yoloğlu, yaptığı asma yaprağında barbun balığı ile jürinin takdirini kazanmış, final turuna çıkmıştı. Barbaros Yoloğlu, MasterChef ana kadrosu için mücadelesine devam ediyor. İşte MasterChef ile adını duyuran Barbaros Yoloğlu’nun hayatına ilişkin bilgiler.

Yarışmaya Bodrum’dan dahil olan Barbaros Yoloğu, 26 yaşında. Bodrum Bitez'de bir restoranda aşçılık yapan deneyimli yarışmacı, özellikle et ürünlerinde kendisine güvense de mutfakta her konuda iyi olabileceğinin üstünü çizdi. Final turuna kalmayı başaran yarışmacı, "Buradan bugün Barbaros yazılı önlüğü alıp çıkacağım." sözleriyle iddiasını ortaya koydu.