MasterChef kim kazandı, birinci kim seçildi? 15 Ağustos MasterChef 2020 önlüğü alan ve kadroya giren isim

Şeflerin karşısında hünerlerini gösteren yarışmacılar MasterChef'in yayınlanan son bölümünde mutfakta zamanla yarıştı. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin cumartesi akşamı final eleme turuyla izleyici karşısına çıkan bölümünde, mutancana ve işkembe yemekleriyle en iyi sunumu yapan bir isim MasterChef ana kadroya adını yazdırarak 14. isim oldu. İşte, son bölümün özeti.

MASTERCHEF'TE KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'in final turunda, sekiz yarışmacı, mutancana yemeği yapmaya çalıştı. 30 dakikalık sürenin sonunda Danilo, Mehmet ve Somer Şef yarışmacıların yaptıkları yemeklerin tadına baktı.

İlk turu geçen beş isim şeflerin kararıyla Çağla, Büşra, Celal, Arem ve Ebru oldu.

Daha sonraki turda ise şefler bu kez yarışmacılardan işkembe olan bir yaratıcı yemek yapmasını istedi. Ebru yemeğini yetiştiremediği için gözyaşlarına hakim olamadı.

Ebru'nun yemeğinin oyun dışı kalmasıyla diğer yarışmacılar değerlendirmeye alındı.

Gecenin sonunda en iyi yemeği yaparak MasterChef Türkiye 15 Ağustos birincisi olan isim Celal oldu. Böylece Celal MasterChef 14. yarışmacısı olarak önlüğü almaya hak kazandı.

MEHMET ŞEF'TEN BÜŞRA'YA UYARI

MasterChef final turunda Mehmet Şef ve Büşra arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Mehmet Şef, Büşra'ya "Yemeğinin yetişmeyeceğinden eminim" dedi. Büşra ise üzülerek, "Yetiştireceğim bu sefer" dedi.

MASTERCHEF CELAL KİMDİR?

MasterChef Celal Sarıgül, 1994 yılında dünyaya geldi. Kıbrıs’tan yarışmaya katılıyor ancak aslen Antalyalı. Sporla da ilgili olan Celal Sarıgül, yaklaşık 6 yıldır Kıbrıs’ta ve Antalya’da aşçılık yapıyor.

MasterChef 21 Temmuz tanıtımında ön plana çıkan Celal Sarıgül, ‘MasterChef benim hayalimdi, burada kalıcı olmayı düşünüyorum.’ Sözleriyle iddiasını ortaya koydu. Celal Sarıgül, son bölümde kadroya girme hakkı kazandı.