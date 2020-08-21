MasterChef kim kazandı? 20 Ağustos MasterClass ödülünü kazanan isim ve 32. yeni bölüm fragmanı

Şeflerin karşısında hünerlerini gösteren MasterChef yarışmacıları son bölümde MasterClass eğitimi aldı. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2020'de şefler yarışmacılara yemek yapma eğitimi verdi. Teknikleri öğrenen yarışmacılar son etapta yaratıcı bir yemek yaptı. Uğur, Serhat, Barbaros ve Berk'in tam not aldığı oyunda birinci olan yarışmacı bıçak takımı setini aldı. En iyi tekniği yaparak ödülü kazanan isim Serhat oldu. İşte, MasterChef'in son bölümünde yaşananlar.

MASTERCLASS ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Heyecanına hız kesmeden devam eden MasterChef Türkiye'nin ekranlara gelen son bölümünde 16 yarışmacı Mehmet Şef'ten öğrendikleri teknikleri yapmaya çalıştı. Bu sezonun ilk MasterClass ödülünde yarışmacılara ilk turda sebze kesme ve doğrama tekniklerini anlatıldı.

2. turda ise bu kez yarışmacılara et kesme, doğrama ve pişirme teknikleri öğretildi. Şeflerin oylamasıyla ikinci turdan geçen 4 isim Uğur, Serhat, Barbaros ve Berk oldu.

4 isim son turda bu kez öğrendikleri tekniklerle yaratıcı bir yemek yaptı. Kendilerine verilen süre içinde mutfakta zamanla yarışan MasterChef yarışmacıları zorlu anlar yaşadı.

Gecenin sonunda birinci olan isim Serhat oldu. Böylece Serhat Mehmet Şef isminin yazılı olduğu bıçak setini kazandı.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLMUŞTU?

Bu hafta gerçekleşen dokunulmazlık oyunlarının ardından, eleme adayları oylamalarla belirlendi. MasterChef'in çarşamba akşamı yayınlanan bölümünde mavi takımda dokunulmaz olan Özgül, ilk eleme adayı olarak Eray'ın ismini verdi. Diğer aday ise Esra oldu.

Önceki bölümde ise kırmızı takımdan Celal ve Sedat eleme adayı seçilmişti.

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

MasterChef'in son bölümünün ardından 32. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. MasterChef'in cuma akşamı yayınlanacak olan yeni bölümüne ilişkin ekranlara gelen fragmanında yeni bir ödülü oyunu oynanması dikkat çekti. İşte, fragmandan görüntüler;