MasterChef kim elendi, kim gitti? 6 Eylül 2020 MasterChef'ten elenen yarışmacı ve 48. yeni bölüm fragmanı

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye eleme heyecanı ile sevenlerinin karşısına çıktı. Eleme gecesinin yaşandığı son bölümde, eleme potasına giren 6 yarışmacı eleme turunda dana yanağı ile yaratıcı bir yemek hazırlamaya çalıştı. Duygu'nun yaptığı sosu denemesi ise sosunun çöpe gitmesine neden oldu. Mehmet, Danilo ve Somer Şef'in yaptığı oylamanın ardından, Gülşah, Berker ve Ebru 2. eleme turunda bir kez daha mücadele verdi. MasterChef'ten giden isim şeflerden en az puanı alarak yarışma macerasını tamamladı. İşte, MasterChef Türkiye son bölümde elenen yarışmacı.

MASTERCHEF İLK TURDAN KİMLER GEÇTİ?

Eleme gecesinin yaşandığı MasterChef Türkiye'de yarışmacılar ilk turda ürün bazlı yaratıcılık oyununa dahil oldu.

Somer, Mehmet ve Danilo şef dana yanağından yarışmacıların yaratıcı bir yemek hazırlamasını istedi. Özgül, Duygu, Berker, Ebru, Gülşah, Eray kendilerine verilen sürenin ardından hazırladıkları yemekleri şeflere tattırdı.

İlk turdan geçen isimler, Özgül, Duygu ve Eray oldu.

MASTERCHEF'TEN KİM ELENDİ?

Son 3 eleme adayına kalan Gülşah, Berker ve Ebru bu kez duxelle (düksel) pirzola yemeğini yapmaya çalıştı. Yarışmacılar için tam 1 saat süre verildi. Kendilerine verilen sürenin ardından şefler yarışmacıların yemeklerinin tadına baktı.

Şefler eleme gecesinde Ebru'nun yemeğini başarılı bularak yarışmacıyı potasından gönderdi.

Gülşah ve Berker arasında bir kez daha eleme heyecanı yaşandı. Mehmet Şef son turda elenen ismin Gülşah olduğunu açıkladı. Arkadaşının elendiğini duyan Berker duygularına hakim olamayarak göz yaşına boğuldu.

GÜLŞAH'TAN İLK AÇIKLAMA

MasterChef'ten elenen Gülşah gözyaşlarına hakim olamayarak, "Belki de buradan gitmem gerekiyor. Ben başardım. Hepinize çok teşekkür ederim. Hiçbir zaman pes etmedim. " dedi.

MASTERCHEF GÜLŞAH KİMDİR?

MasterChef 2020 yarışmacıları arasında yer alan Gülşah Suna 28 yaşında. At antrenörü olan Gülşah geçen sezonda da MasterChef’e katılmıştı. Yarışmaya arkadaşlarının ilgisi sebebi ile başvurduğunu söyleyen Gülşah Suna, ‘Geçen sene de katılmıştım ama biraz fazla konuştuğum için yemeğimi unuttum.’ dedi.

İlk turda yaptığı yemekle Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'dan evet oyu almayı başaran Gülşah Suna, üçlü elemeleri de geçerek final turuna kalan isimler arasında yerini aldı.

DUYGU'NUN HAZIRLADIĞI SOS ÇÖPE GİTTİ

MasterChef eleme heyecanının yaşandığı gecede Duygu'nun yaptığı hata son bölüme damga vuran anlardan oldu. İlk turda yemeğine sos hazırlayan Duygu, fark etmeden tadım yaptığı kaşığı sosun içine geri koydu.

Arkadaşlarının uyarmasıyla hatasını fark eden MasterChef Duygu sosunu çöpe attı.

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

MasterChef'in son bölümünün ardından 48. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. MasterChef'in 7 Eylül Pazartesi akşamı ekranlara gelecek olan yeni bölümüne ilişkin yayınlanan fragmanından kadroya katılan yeni yarışmacı dikkat çekti. İşte, MasterChef yeni bölüm fragmanından görüntüler;