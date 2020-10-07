MasterChef kimler eleme adayı oldu? MasterChef eleme potasına giren yarışmacılar ve kazanan takım (6 Ekim 2020)

MasterChef Türkiye'nin 6 Ekim akşamı yayınlanan son bölümünde dokunulmazlık heyecanı yaşandı. 2 eleme adayının belirlendiği gecede, MasterChef eleme adayları netlik kazandı. Döner çeşitlerinin yapıldığı MasterChef 72. son bölümde kırmızı takım dokunulmazlığı kaybederken, bireysel dokunulmazlığı alan Sefa, eleme adayı olarak Serhat'ın ismini söyledi. İşte, MasterChef son bölüm özeti.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef Türkiye'de eleme adayları yapılan oylama ile seçildi. Kırmızı takımda bireysel dokunulmazlığı alan Sefa haftanın ilk eleme adayı olarak Serhat'ı seçti.

Kırmızı takımda yapılan oylamanın ardından MasterChef 2. eleme adayı ise Walison oldu.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ile ekranlara gelen bölümünde kıyasıya mücadele yaşandı.

Şefler dokunulmazlık oyununda yarışmacılardan 4 farklı döner çeşidi yapmasını istedi.

İskender, pilav üstü döner, dürüm döner, tombik ekmek döner için yarışmacılar mutfakta zamanla yarıştı. Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in oy birliğinin ardından dokunulmazlığı kazanan takım mavi takım oldu. Kırmızı takım ise bireysel dokunulmazlık için yeniden mutfağa girdi.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım yarışmacıları, bireysel dokunulmazlığı almak için yeniden mutfağa girdi. Kırmızı takım yarışmacıları, bireysel dokunulmazlık oyununda Mehmet Şef'in 'sebze tartar' yemeğini yapmak için mutfakta karşı karşıya geldi.

40 dakikalık sürenin ardından şefler yarışmacıların yaptıkları yemeklerin tadına baktı. Oyunun sonunda bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Sefa oldu.