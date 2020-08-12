MasterChef Kayhan kimdir, nereli? MasterChef Kayhan Özekin ile ilgili bilgiler

MasterChef Kayhan ile ilgili araştırmalar hızlandı. Kayhan Özekin kimdir, nereli soruları merak ediliyor. Heyecanın giderek arttığı yarışmada ilk 16 için seçmeler yapılıyor. İkinci gruptan seçilen ilk isim Barbaros, ikinci isim ise Tanya oldu. Bu yarıştaki açıklamaları ile dikkatleri üzerinde çeken Kayhan Özekin 33 yaşında ve Trabzonlu.

MASTERCHEF KAYHAN ÖZEKİN KİMDİR?

33 yaşında olan Kayhan Özekin Trabzonlu. MasterChef 2020 yarışmacıları arasında yer alan Kayhan Özekin ilk turda iki evet oyu alarak bir üst tura çıktı ve üçlü elemelerde de başarılı olarak final turuna kaldı.

MasterChef Kayhan Turizm ve Otelcilik Lisesi mezunu. 2017 yılında Yemekteyiz’de de yarışan Kayhan Özekin sunuma çok önem verdiğini vurgulamış, söylemleri ile dikkat çekmişti. Yarışmacı Ben Bilmem Eşim Bilir yarılmasına da katılmıştı.

Özekin evli ve bir çocuğu var.