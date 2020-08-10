MasterChef Kayhan kimdir, kaç yaşında? Kayhan Özekin Yemekteyiz’e de katılmış!

MasterChef Kayhan kimdir, kaç yaşında soruları ile ilgili araştırmalar hızlandı. Dün akşam yapılan yarışmaların ardından ilk 16’ya giren 8 isim belli oldu. MasterChef 2020’de ikinci grup arasından 8 kişi daha seçilecek. Bu yarışmacılar arasında yer alan Kayhan Özekin tavırları ile dikkat çekiyor. 33 yaşında olan Özekin daha önce Yemekteyiz yarışmasına da katılmış.

MASTERCHEF KAYHAN ÖZEKİN KİMDİR?

MasterChef 2020 yarışmacıları arasında yer alan Kayhan Özekin ilk turda iki evet oyu alarak bir üst tura çıktı. 33 yaşında olan Özekin evli ve bir kız çocuğu babası.

MasterChef Kayhan Turizm ve Otelcilik Lisesi mezunu. 2017 yılında Yemekteyiz’de de yarışan Kayhan Özekin sunuma çok önem verdiğini vurgulamış, söylemleri ile dikkat çekmişti.

Özekin ayrıca Ben Bilmem Eşim Bilir yarışmasında da yer almış.