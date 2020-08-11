MasterChef jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya kimdir, kaç yaşında, nereli?

Mehmet Yalçınkaya, 1974 yılında Bolu'da dünyaya geldi. Mehmet Yalçınkaya, 1988’de orta öğrenimini bitirerek başlamış olduğu mesleki kariyerinde Türkiye’nin üst düzey tesislerinde görev aldı. Fransa, İtalya, Katar, Almanya ve Yunanistan gibi dünyanın farklı yerlerinde Gastronomi ve Mutfak Koordinatörlüğünü üstlendi.

2004 yılında İstanbul Yemek Akademisinde insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim aldı.



2005 yılında Amerika' nın ünlü gurme dergisi “CULINARY” de biyografisi ve spesiyallerine yer verildi.



Uluslar arası yemek yarışmalarında ülkemizi başarılı bir şekilde temsil eden Mehmet Yalçınkaya, Türk mutfağı ile ilgili çeşitli fuar, festival ve yarışmalarda madalya, şilt ve sertifikalar kazandı.



Mehmet Yalçınkaya Almanya’nın Erfurt şehrinde, dört yılda bir yapılan 2008 IKA OLİMPİYADE DER KÖCHE A kategorisinde bronz madalya alarak dünya üçüncüsü oldu.



Farklı tatların buluşması olan “Fusion Mutfak” akımını yapmış olduğu çalışmalar sonucu Türkiye' de ilk uygulayan cheflerden biridir. 2007 yılında kişiye özel servis konseptini geliştirdi.



2008 yılında kurduğu ve kaptanlığını yaptığı EUROTURKCHEFS CULINARY adlı takımla, uluslararası yarışmalara katıldı.

2009 yılında özel istek üzerine özel yatla (Al Mırgab) dünya turuna çıktı. Burada Mıchelın yıldızlı Chef’i olan Fransız Carlos Marshal ile İtalya ve Fransa da çalışmalarda bulundu.



2010 yılında Heds Grup /Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bakanlığı bünyesinde gastronomi workshopları gerçekleştirdi ve Berlin Film Festivali, Grune Woche I.T.B Turizm Fuarı dahil bir çok uluslararası organizasyonun gala yemeklerini verdi.



2012 yılında Türkiye Aşçılar Federasyonu Turculina Team Direktörü olarak Dünya Aşçılar Olimpiyatlarında dünya ikincisi oldu.

Üç sezondur Masterchef Türkiye'nin jüri üyeliğini üstlenen Mehmet Yalçınkaya, evli ve iki çocuk sahibi.