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MasterChef Junior Kayra kimdir? MasterChef’te Kayra Can Özkan sürprizi
MasterChef yeni sezon tanıtımına Junior formatının sevilen isimlerinden Kayra Can Özkan damga vurdu. Kayra Can Özkan MasterChef’e aday olarak katılan babasına destek olmak için programa konuk oldu. Peki, MasterChef Junior Kayra kimdir?
MasterChef yeni sezonun 10. Bölüm tanıtımında Kayra Can Özkan dikkat çekti. Babasının yeni sezona konuk olarak katılan minik yarışmacı 10. Bölüme konuk oldu. Exxen’de yayınlanan MasterChef Junior’da milyonlarca aday arasından seçilen Kayra Can Özkan saçlarıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Saçına MasterChef logosu yaptıran Kayra, yarışmaya Antalya’dan katılmıştı.