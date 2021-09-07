MasterChef Hasan kimdir, nereli, kaç yaşında? Hasan Biltekin mavi takım kaptanı oldu

MasterChef Hasan’ın kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Bu hafta mavi takım kaptanı olan yarışmacı merak edilen isimler arasında yerini aldı. İşte 27 yaşında olan Hasan Biltekin ile ilgili bilgiler

MASTERCHEF HASAN KİMDİR?

27 yaşında olan Hasan Biltekin Nevşehirli. 184 cm boyunda olan Biltekin, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ÜSET Meslek Yüksek Okulu mezunudur.

Yemek sektöründe liseden beri yer alan Hasan Biltekin, Nevşehir Belediyespor’un mutfak şefliğini yapmaktadır.

Hasan Biltekin’in yemek yarışmalarından kazandığı çok sayıda madalya ile kupası bulunmaktadır.

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