MasterChef Hasan kimdir, nereli, kaç yaşında? Hasan Biltekin mavi takım kaptanı oldu
MasterChef Hasan bu hafta mavi takım kaptanı oldu. Daha önce art arda üç kere bireysel dokunulmazlık alarak dikkat çeken yarışmacı bu haftaya da başarılı bir giriş yaptı. Peki, MasterChef Hasan kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Hasan Biltekin hakkında merak edilenler
MasterChef Hasan’ın kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Bu hafta mavi takım kaptanı olan yarışmacı merak edilen isimler arasında yerini aldı. İşte 27 yaşında olan Hasan Biltekin ile ilgili bilgiler
MASTERCHEF HASAN KİMDİR?
27 yaşında olan Hasan Biltekin Nevşehirli. 184 cm boyunda olan Biltekin, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ÜSET Meslek Yüksek Okulu mezunudur.
Yemek sektöründe liseden beri yer alan Hasan Biltekin, Nevşehir Belediyespor’un mutfak şefliğini yapmaktadır.
Hasan Biltekin’in yemek yarışmalarından kazandığı çok sayıda madalya ile kupası bulunmaktadır.