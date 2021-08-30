MasterChef Hasan kimdir, nereli, kaç yaşında? Hasan Biltekin hakkında bilgiler
MasterChef Hasan merak edilen isimlerden biri. Hasan Biltekin geçtiğimiz hafta bireysel dokunulmazlık oyunlarının üçünü de kazanarak dikkatleri çekmeyi başardı. Peki, MasterChef Hasan kimdir, nereli? İşte yarışmacı hakkında merak edilenler
Hasan Biltekin, MasterChef 2021 kadrosunun merak edilen isimleri arasında yer alıyor. Başarılı yarışmacı hakkında bilgiler araştırılıyor. İşte 27 yaşında olan MasterChef Hasan hakkında bilgiler
MASTERCHEF HASAN KİMDİR?
27 yaşında olan Hasan Biltekin Nevşehirli. 184 cm boyunda olan Biltekin, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ÜSET Meslek Yüksek Okulu mezunudur.
Yemek sektöründe liseden beri yer alan Hasan Biltekin, Nevşehir Belediyespor’un mutfak şefliğini yapmaktadır.
Hasan Biltekin’in yemek yarışmalarından kazandığı çok sayıda madalya ile kupası bulunmaktadır.