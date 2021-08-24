MasterChef Hasan kimdir, kaç yaşında? Hasan Biltekin hakkında merak edilenler
MasterChef Hasan, 2021 kadrosunun merak edilen isimlerinden biri. Ana kadroya 10. Sıradan giren Hasan Biltekin’in kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılıyor. İşte MasterChef Hasan hakkında bilgiler
Hasan Biltekin, MasterChef 2021 kadrosunda yer alıyor. Başarılı isim, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ÜSET Meslek Yüksek Okulu mezunu. İşte 27 yaşındaki MasterChef Hasan ile ilgili bilgiler
MASTERCHEF HASAN KİMDİR?
27 yaşında olan Hasan Biltekin Nevşehirli. 184 cm boyunda olan Biltekin, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ÜSET Meslek Yüksek Okulu mezunudur.
Yemek sektöründe liseden beri yer alan Hasan Biltekin, Nevşehir Belediyespor’un mutfak şefliğini yapmaktadır.
Hasan Biltekin’in yemek yarışmalarından kazandığı çok sayıda madalya ile kupası bulunmaktadır.