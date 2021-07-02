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Televizyon
Haber Giriş: 02.07.2021 - 12:49 | Son Güncelleme:

MasterChef hangi günler yayınlanıyor, yeni bölüm ne zaman?

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MasterChef hangi günler yayınlanıyor, yeni bölüm ne zaman?

MasterChef Türkiye kısa bir süre sonra ekran macerasına devam ediyor. Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri koltuğunda oturduğu MasterChef'in ilk etabında yarışmacı adayları aranıyor. Peki, MasterChef hangi günler yayınlanıyor, yeni bölüm ne zaman?

MasterChef Türkiye yeni sezonun açılışını 26 Haziran Cumartesi günü yaptı. MasterChef'in ilk aşamasında yarışmacı adayları önlüğü alabilmek için jüri üyelerini etkilemeye çalışıyor. Yeni bölümleri belirlenen günlerde ekrana gelen MasterChef’in bu akşamki akışta yer almaması soru işaretlerine neden oldu. 2 Temmuz akşamı ise MasterChef'in kolaj bölümleri yayınlanacak.

Tv8'in bu haftaki yayın akışına göre, Masterchef yeni bölüm 3-4 Temmuz akşamı saat 20:00'de yayınlanacak.  

 

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