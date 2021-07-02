MasterChef hangi günler yayınlanıyor, yeni bölüm ne zaman?

MasterChef Türkiye yeni sezonun açılışını 26 Haziran Cumartesi günü yaptı. MasterChef'in ilk aşamasında yarışmacı adayları önlüğü alabilmek için jüri üyelerini etkilemeye çalışıyor. Yeni bölümleri belirlenen günlerde ekrana gelen MasterChef’in bu akşamki akışta yer almaması soru işaretlerine neden oldu. 2 Temmuz akşamı ise MasterChef'in kolaj bölümleri yayınlanacak.

Tv8'in bu haftaki yayın akışına göre, Masterchef yeni bölüm 3-4 Temmuz akşamı saat 20:00'de yayınlanacak.

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