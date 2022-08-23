MasterChef Hamza’dan üzen haber! Hastalıkla mücadele eden Hamza Mercimek’ten duygulandıran açıklama

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MasterChef eski sezon yarışmacılarından olan Hamza Mercimek açıklamasında, ‘Çok zor bir durum. Yaklaşık iki ay önce yan ağrılarımdan dolayı acile gittim ve hemen diyalize bağlanacağımı söylediler. Yaklaşık bir ay hastanede yattım ama maalesef böbreklerimi kurtaramadık. İki böbreğim de iflas etti. Şu an haftanın üç günü diyaliz tedavisi alıyorum. Çok zor bir şey ama tedavisi olan bir şey.

Annem beni doğurdu şu anda annem bana can verecek. Böbreğinin birini bana veriyor. Ameliyat hazırlıklarına başladık. İnşallah güzel olacak.’ dedi.

Mehmet Yalçınkaya’nın tedavi sürecinin devam edip etmediğini sormasının ardından Mercimek sözlerine, ‘Böyle de mutluyum. Yaşamaya devam ediyorum. Ama maalesef evden çıkamıyorum.. Evden hastaneye hastaneden eve. Sizleri görmek çok iyi oldu benim için.’ cümleleri ile devam etti.

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MASTERCHEF HAMZA KİMDİR?

MasterChef 2021 ana kadrosunda yer alan Hamza Mercimek yarışmaya İstanbul’dan katılmıştı.25 yaşında olan ve iddialı konuşmaları ile dikkat çeken Hamza aslen Bolu doğumlu. Ailesinin de yemekle uğraştığını ifade eden Mercimek, Karaköy'de çalışıyordu. Mercimek birçok otel ve restoran mutfağında çalışmıştır.

İlk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra liseye başlayan Hamza Mercimek, mutfağa olan aşkından dolayı okuduğu liseyi yarıda bıraktığını aktardı.