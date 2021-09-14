MasterChef Hamza kimdir, nereli, kaç yaşında? Hamza Mercimek kırmızı takım kaptanı!

MasterChef Hamza’nın kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Hamza Mercimek aslen Bolulu. Kırmızı takım kaptanı olan yarışmacı birçok otel ve restoran mutfağında çalışmış.

MASTERCHEF HAMZA KİMDİR?

MasterChef 2021 ana kadrosunda yer alan Hamza Mercimek yarışmaya İstanbul’dan katılıyor.24 yaşında olan ve iddialı konuşmaları ile dikkat çeken Hamza aslen Bolu doğumlu. Ailesinin de yemekle uğraştığını ifade eden Mercimek, Karaköy'de çalışıyor. Mercimek birçok otel ve restoran mutfağında çalışmıştır.

İlk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra liseye başlayan Hamza Mercimek, mutfağa olan aşkından dolayı okuduğu liseyi yarıda bıraktığını aktardı.

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