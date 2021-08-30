MasterChef Hamza kimdir, nereli, kaç yaşında? Hamza Mercimek hakkında bilgiler
MasterChef Hamza, geçtiğimiz hafta eleme heyecanı yaşayan isimlerden biri oldu. Konuşmaları ile dikkat çeken Hamza Mercimek son ikiye kaldıktan sonra elenmekten son anda kurtuldu. Peki, MasterChef Hamza kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte hakkında merak edilenler
Hamza Mercimek ile ilgili bilgiler araştırılıyor. MasterChef 2021’in merak edilen isimlerinden biri olan Hamza yarışmaya İstanbul’dan katılıyor. İşte 24 yaşındaki yarışmacı hakkında bilgiler
MASTERCHEF HAMZA KİMDİR?
MasterChef 2021 ana kadrosunda yer alan Hamza Mercimek yarışmaya İstanbul’dan katılıyor.24 yaşında olan ve iddialı konuşmaları ile dikkat çeken Hamza aslen Bolu doğumlu. Ailesinin de yemekle uğraştığını ifade eden Mercimek, Karaköy'de çalışıyor. Mercimek birçok otel ve restoran mutfağında çalışmıştır.
İlk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra liseye başlayan Hamza Mercimek, mutfağa olan aşkından dolayı okuduğu liseyi yarıda bıraktığını aktardı.