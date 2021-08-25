MasterChef Hamza kimdir, kaç yaşında, nereli? Hamza Mercimek ile ilgili merak edilenler

Hamza Mercimek, MasterChef 2021 kadrosunun iddialı isimleri arasında bulunuyor. Yarışmaya İstanbul’dan katılan MasterChef Hamza 24 yaşında ve aslen Bolulu. İşte kariyeri ve eğitimi hakkında bilgiler

MASTERCHEF HAMZA KİMDİR?

MasterChef 2021 ana kadrosunda yer alan Hamza Mercimek yarışmaya İstanbul’dan katılıyor.24 yaşında olan ve iddialı konuşmaları ile dikkat çeken Hamza aslen Bolu doğumlu. Ailesinin de yemekle uğraştığını ifade eden Mercimek, Karaköy'de çalışıyor. Mercimek birçok otel ve restoran mutfağında çalışmıştır.

İlk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra liseye başlayan Hamza Mercimek, mutfağa olan aşkından dolayı okuduğu liseyi yarıda bıraktığını aktardı.

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