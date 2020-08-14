MasterChef Gülşah Suna kimdir, kaç yaşında? Gülşah Suna ile ilgili bilgiler
MasterChef Gülşah merak edilen isimler arasında yerini aldı. Yarışmaya ikinci defa katılan Gülşah Suna, ilk eleme ve üçlü elemelerde başarılı olarak final turuna kalmayı başarmıştı. Peki MasterChef Gülşah kimdir, kaç yaşında? İşte at antrenörlüğü yapan başarılı yarışmacı ile ilgili bilgiler..
Gülşah Suna, MasterChef 2020 yarışmacıları arasında bulunuyor. İlk 16’ya girmek için yarışan Suna ile ilgili bilgiler araştırılmaya başlandı. İşte 28 yaşındaki MasterChef Gülşah ile ilgili bilgiler…
MASTERCHEF GÜLŞAH KİMDİR?
MasterChef 2020 yarışmacıları arasında yer alan Gülşah Suna 28 yaşında. At antrenörü olan Gülşah geçen sezonda da MasterChef’e katılmıştı. Yarışmaya arkadaşlarının ilgisi sebebi ile başvurduğunu söyleyen Gülşah Suna, ‘Geçen sene de katılmıştım ama biraz fazla konuştuğum için yemeğimi unuttum.’ dedi.
İlk turda yaptığı yemekle Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'dan evet oyu almayı başaran Gülşah Suna, üçlü elemeleri de geçerek final turuna kalan isimler arasında yerini aldı.
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