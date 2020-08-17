MasterChef Gülşah kimdir, kaç yaşında? İşte Gülşah Suna ile ilgili bilgiler

Gülşah Suna, MasterChef 2020 yarışmacıları arasında yer alıyor. Yarışmacı dün yaptığı yemek ile birinci olarak ilk 16 yarışmacı arasına katıldı. Peki MasterChef Gülşah kimdir, kaç yaşında? At antrenörü olan yarışmacı, MasterChef’e İstanbul’dan katılıyor.

MASTERCHEF GÜLŞAH KİMDİR?

MasterChef 2020 yarışmacıları arasında yer alan Gülşah Suna 28 yaşında. At antrenörü olan Gülşah geçen sezonda da MasterChef’e katılmıştı. Yarışmaya arkadaşlarının ilgisi sebebi ile başvurduğunu söyleyen Gülşah Suna, ‘Geçen sene de katılmıştım ama biraz fazla konuştuğum için yemeğimi unuttum.’ dedi.

İlk turda yaptığı yemekle Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'dan evet oyu almayı başaran Gülşah Suna, üçlü elemeleri de geçerek final turuna kalan isimler arasında yerini almıştı. En son yapılan yarışın ardından ilk 16 yarışmacı arasına girmeyi başardı. Gülşah Suna şampiyonluğunun ardından Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı:

Ben bir yola çıktım olurdu olmazdı ayrı, ama umut ettim sabrettim bekledim olması için tüm şartlarımı zorladım kendimi kaybetmedim kendimden kaybetmedim karakterimle benliğimle evimde ki Gülşah neyse o olarak katıldım yarışmaya, hiç eğitimim yok tecrübem yok evimde sevdiğim insanlara yaptığım yemeklerle lezzetimin ve hayal gücümün büyüklüğüne inanarak bu yolda yürüyorum, büyük büyük tecrübeli eğitimli insanlarla yarışıyor kendimi ispatlama şansı buluyorum Aşçı olunmaz aşçı doğulur diyorum ben buna inanıyorum, bu yolda bana destek olan yanımda olan inanan herkese çok teşekkür ediyorum, bana inanan kimseyi üzmek hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum bu yüzden sımsıkı sarıldım Masterchef’e künefeyi yapamadım ama en iyi yemekleri yapıp en teknik ve beceri isteyen yemekle de ilk 16 ya ben kaldım demek ki neymiş insanlar küçümsenmemeli ön yargı yapılmamalıymış umarım laf edip hakaret edecek kadar ruhu kirlenmiş insanlara da iyi birer kapak olmuştur. Gururluyum tarifi olmayacak kadar

hem de...

Tüm profesyonellere artistlere saygısız ve seviyesizlere kalbi kararmışlara ithafen “Güldürmedim ağlattım”

Saygılarımla...