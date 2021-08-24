MasterChef Görkem kimdir, kaç yaşında? Görkem Demiral hakkında merak edilenler

MasterChef' Görkem merak edilen isimler arasında bulunuyor. 1999 yılında dünyaya gelen Görkem Demiral İzmir’de doğmuş. Annesi Faslı olan yarışmacı enerjik yapısı ile dikkat çekiyor. Alaylı olduğunu dile getiren Görkem aşçılık yapıyor. Manisa’daki bir mutfakta aşçılık mesleğine başlayan Görkem Demiral, 2015 yılından beri bu alanda çalışıyor. MasterChef Görkem aynı zamanda Kuaförüm Sensin ve Temizlik Benim İşim programlarında yarışmış

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