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MasterChef Gamze kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Gamze gerçek mesleği ne? İşte Gamze Tosun'un hayatı ve biyografisi!

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MasterChef Gamze kimdir, kaç yaşında, nereli MasterChef Gamze gerçek mesleği ne İşte Gamze Tosunun hayatı ve biyografisi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2023 02:03

MasterChef Gamze'nin hayatı, yarışmanın son bölümüyle izleyenlerin dikkatini çekti. All Star sezonuna başlayan MasterChef'e katılan yarışmacılardan biri de 2022 yılında mücadele veren Gamze Tosun oldu. MasterChef All Star'da ilk hafta eleme potasına giren Gamze Sergen'le yaşadığı tartışma sonrası gözyaşlarını tutamadı. Üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde sürdüren MasterChef Gamze 16 yaşından itibaren yemek yapıyor. Peki, MasterChef Gamze kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Gamze gerçek mesleği ne? İşte Gamze Tosun'un hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler.

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MasterChef Gamze kimdir? sorusunun yanıtı son gelişmeler ile takip ediliyor. Heyecan dolu mücadelelerine devam eden MasterChef'te Gamze eleme adayı seçildi. Geçen sezon Burak Kaya ile yaşadığı tartışmayla adından söz ettiren Gamze Tosun izleyenler tarafından bir kez daha dikkat çekti. Evli ve beş çocuk sahibi olan MasterChef yarışmacısı Gamze Tosun, yarışmaya hazırlanmak için meslek kurslarında aşçılık eğitimleri aldığını söylemişti.

MasterChef Gamze kimdir?

Programın iddialı yarışmacılarından biri olan MasterChef Gamze, evli ve beş çocuk sahibi. Gamze Tosun, 34 yaşında.

Programa İstanbuldan katılan yarışmacı yemek yapmayı çok sevdiğini ve meslek kurslarında aşçılık eğitimi aldığını belirtti. Aynı zamanda MasterChef Gamze, İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişimi Eğitimi lisans bölümünde okuyor.

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17 yıllık ev hanımı olan MasterChef Gamze, ilk turda sakatat çeşitleri hazırlayarak şeflerden üç evet almıştı.

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