MasterChef Gamze kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Gamze gerçek mesleği ne? İşte Gamze Tosun'un hayatı ve biyografisi!

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MasterChef Gamze kimdir? sorusunun yanıtı son gelişmeler ile takip ediliyor. Heyecan dolu mücadelelerine devam eden MasterChef'te Gamze eleme adayı seçildi. Geçen sezon Burak Kaya ile yaşadığı tartışmayla adından söz ettiren Gamze Tosun izleyenler tarafından bir kez daha dikkat çekti. Evli ve beş çocuk sahibi olan MasterChef yarışmacısı Gamze Tosun, yarışmaya hazırlanmak için meslek kurslarında aşçılık eğitimleri aldığını söylemişti.

MasterChef Gamze kimdir?

Programın iddialı yarışmacılarından biri olan MasterChef Gamze, evli ve beş çocuk sahibi. Gamze Tosun, 34 yaşında.

Programa İstanbuldan katılan yarışmacı yemek yapmayı çok sevdiğini ve meslek kurslarında aşçılık eğitimi aldığını belirtti. Aynı zamanda MasterChef Gamze, İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişimi Eğitimi lisans bölümünde okuyor.

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17 yıllık ev hanımı olan MasterChef Gamze, ilk turda sakatat çeşitleri hazırlayarak şeflerden üç evet almıştı.