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Haber Giriş: 17.08.2020 - 13:28,Son Güncelleme:

MasterChef Furkan Yalçın kimdir,nereli? Furkan Yalçın ile ilgili bilgiler

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MasterChef Furkan Yalçın kimdir,nereli? Furkan Yalçın ile ilgili bilgiler
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Furkan Yalçın, MasterChef 2020’nin ana kadrosunda yer alıyor. MasterChef Furkan kimdir, kaç yaşında soruları merak ediliyor. İşte 20 yaşında olan Furkan Yalçın ile ilgili bilgiler…

MasterChef 2020 yarışmacıları arasında yer alan Furkan Yalçın iddialı isimler arasında bulunuyor. Pastacılık yapan Yalçın, 6 senedir bu mesleği yaptığını aktarıyor. İşte Furkan Yalçın ile ilgili detaylar...

FURKAN YALÇIN KİMDİR?

MasterChef 2020 seçmelerine katılan Furkan Yalçın 20 yaşında. Pastacılık yapan Yalçın, 6 senedir bu mesleği yaptığını aktardı ve okulda bu konuda eğitimi aldığını söyledi.

2019 elemelerine katılan ve başarısız olan MasterChef Furkan bu yıl final turuna kalmayı başarmıştı. Mehmet Şef ve Somer Şef ilk turda evet oyu verdiler.

Furkan Yalçın final turunda da başarı sağlayarak ilk 16 yarışmacı arasında yerini aldı.

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