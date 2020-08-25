MasterChef Furkan Yalçın kimdir, kaç yaşında? MasterChef Furkan ile ilgili bilgiler

Furkan Yalçın başarılı tabakları ile beğenilen isimler arasında yer alıyor. MasterChef 2020’de bu akşam Çin yemekleri yapılacak. Daha önce Çin Mutfağı üzerine de eğitimler aldığını söyleyen Furkan Yalçın araştırılmaya başlandı. İşte 20 yaşındaki yarışmacı ile ilgili detaylar…

MASTERCHEF FURKAN KİMDİR?

MasterChef 2020 yarışmacılarından olan Furkan Yalçın 20 yaşında. Pastacılık yapan Yalçın, 6 senedir bu mesleği yaptığını aktardı ve okulda bu konuda eğitimi aldığını söyledi. Başarılı yarışmacı 2014 yılında Etiler Turizm Otelcilik Lisesi’ne başlamış. Yalçın aynı zamanda Çin Mutfağı üzerine de eğitimler almış.

İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde 4 yıllık Gastronomi bölümünü kazanan başarılı yarışmacı eğitim ve iş yaşamını beraber yürüttüyor.