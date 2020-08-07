MasterChef Furkan Yalçın kimdir, kaç yaşında? MasterChef Furkan ile ilgili bilgiler
MasterChef 2020 yarışmacısı Furkan merak edilen isimler arasında yerini aldı. İlk 16'ya girmek için kıran kırana mücadelenin yaşandığı yarışmada heyecan giderek artıyor. Dün oynanan yarışmada son ikiye kalan isimler Emir ve Furkan oldu. Başarılı mücadelesi ile dikkat çeken Furkan Yalçın'ın hayatı araştırılıyor. Peki MasterChef 2020 Furkan kimdir, kaç yaşında? İşte merak edilenler...
MasterChef Furkan Yalçın'ın hayatı araştırılmaya başlandı. Yeni sezonda 16 yarışmacının kimler olacağı yapılan yarışmalar ile belirleniyor. Dün deniz tarağı kullanarak yaptığı yemeği ile dikkat çeken Furkan Yalçın ile ilgili araştırmalar hızlandı. İşte 6 senedir mesleği yaptığını söyleyen 20 yaşındaki MasterChef Furkan ile ilgili bilgiler...
FURKAN YALÇIN KİMDİR?
MasterChef 2020 seçmelerine katılan Furkan Yalçın 20 yaşında. Pastacılık yapan Yalçın, 6 senedir bu mesleği yaptığını aktardı ve okulda bu konuda eğitimi aldığını söyledi.
2019 elemelerine katılan ve başarısız olan MasterChef Furkan bu yıl final turuna kalmayı başardı. Mehmet Şef ve Somer Şef ilk turda evet oyu verdiler.
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