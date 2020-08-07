MasterChef Furkan Yalçın kimdir, kaç yaşında? MasterChef Furkan ile ilgili bilgiler

MasterChef Furkan Yalçın'ın hayatı araştırılmaya başlandı. Yeni sezonda 16 yarışmacının kimler olacağı yapılan yarışmalar ile belirleniyor. Dün deniz tarağı kullanarak yaptığı yemeği ile dikkat çeken Furkan Yalçın ile ilgili araştırmalar hızlandı. İşte 6 senedir mesleği yaptığını söyleyen 20 yaşındaki MasterChef Furkan ile ilgili bilgiler...

FURKAN YALÇIN KİMDİR?

MasterChef 2020 seçmelerine katılan Furkan Yalçın 20 yaşında. Pastacılık yapan Yalçın, 6 senedir bu mesleği yaptığını aktardı ve okulda bu konuda eğitimi aldığını söyledi.

2019 elemelerine katılan ve başarısız olan MasterChef Furkan bu yıl final turuna kalmayı başardı. Mehmet Şef ve Somer Şef ilk turda evet oyu verdiler.