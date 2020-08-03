MasterChef Furkan Yalçın kimdir, kaç yaşında? Furkan Yalçın ile ilgili bilgiler...

MasterChef Furkan kimdir, kaç yaşında soruları merak ediliyor. Furkan Yalçın, MasterChef 2020 yarışmasında final turuna kalan isimler arasında yer alıyor. İşte 20 yaşındaki MasterChef Furkan ile ilgili bilgiler…

FURKAN YALÇIN KİMDİR?

MasterChef 2020 seçmelerine katılan Furkan Yalçın 20 yaşında. Pastacılık yapan Yalçın, 6 senedir bu mesleği yaptığını aktardı ve okulda bu konuda eğitimi aldığını söyledi.

2019 elemelerine katılan ve başarısız olan MasterChef Furkan bu yıl final turuna kalmayı başardı. Mehmet Şef ve Somer Şef ilk turda evet oyu verdiler.