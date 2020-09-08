MasterChef Furkan kimdir, neden ağladı? MasterChef Furkan Yalçın'ın hayatı

MasterChef Türkiye'nin 2020 yarışmacıları arasında yer alan Furkan Yalçın son bölümde yeniden gündeme geldi. Geçtiğimiz haftalarda Duygu ile yaşadığı tartışmanın ardından MasterChef Furkan bu kez de Mehmet şefin bağırması üzerine gözyaşlarına hakim olamadı. Pastacılık yapan MasterChef Furkan aynı zamanda Gastronomi eğitimi alıyor.

MASTERCHEF FURKAN'A NE OLDU?

MasterChef'in son bölümünde oynanan bireysel dokunulmazlık oyunda şefler yarışmacılardan Somer Şef'in tarifi olan ördek yemeği hazırlamasını istedi.

Tadım bölümünde geçilmesinin ardından tabağını şeflerin karşısına götüren Furkan'a Mehmet Şef sesini yükseltti. Yarışmacının yaptığı yemeği beğenmeyen Mehmet Şef "Karşımıza bunu nasıl getiriyorsun" diyerek sözlerini sürdürdü.

Mehmet Şef'in tepkisi karşısında tabağını alarak yerine geçen Furkan kısa süre sonra ağlamaya başladı. Furkan daha sonra stüdyodan ayrıldı.

MASTERCHEF FURKAN KİMDİR?

MasterChef 2020 yarışmacılarından olan Furkan Yalçın 20 yaşında. Pastacılık yapan Yalçın, 6 senedir bu mesleği yaptığını aktardı ve okulda bu konuda eğitimi aldığını söyledi. Başarılı yarışmacı 2014 yılında Etiler Turizm Otelcilik Lisesi’ne başlamış. Yalçın aynı zamanda Çin Mutfağı üzerine de eğitimler almış.

İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde 4 yıllık Gastronomi bölümünü kazanan başarılı yarışmacı eğitim ve iş yaşamını beraber yürüttüyor.