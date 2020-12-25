MasterChef'te ikinci finalist yarın akşam belli oluyor! MasterChef finali ne zaman olacak?

MasterChef finali için heyecan giderek artıyor. Haftanın belirli günlerinde ekrana gelen yarışmada final heyecanı yaşanıyor. MasterChef 2020’nin ilk finalisti Serhat oldu. Yarın akşam Barbaros, Özgül ve Emir arasından bir kişi daha ikinci finalist olacak. Yarışmanın final yapmasının ardından Survivor 2021'in ilk bölümü 9 Ocak Cumartesi akşamı saat 20:00'de ekranlara gelecek.

MASTERCHEF FİNALİ NE ZAMAN?

MasterChef yarışmasında final için geri sayım başladı. Yarışmada ilk finalist Serhat oldu. Yarın akşam oynanacak olan yarışın ardından ikinci finalist belli olacak. Barbaros, Özgül ve Emir arasında kıran kırana bir mücadele yaşanacak. Pazar akşamı ise yarışmaya veda edecek olan isim belli olacak.

MasterChef finalinin ne zaman olduğu ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Yarışmanın final yapmasının ardından Survivor 2021'in ilk bölümü 9 Ocak Cumartesi akşamı saat 20:00'de ekranlara gelecek.