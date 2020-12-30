MasterChef finali ne zaman? MasterChef Türkiye 2020 final tarihi kesinleşti! Şampiyon belli oluyor

MasterChef finalinin ne zaman olacağı, 2 finalistin kesinleşmesinin ardından belli oldu. Temmuz ayında macerasına başlayan ve 16 kişilik ana yarışmacı kadrosu ile yola çıkan MasterChef'te büyük final için sayılı günler kaldı. Serhat, Emir ve Barbaros'un mücadele verdiği yarışmada, 29 Aralık'ta Emir'in elenmesiyle final tarihi belli oldu. MasterChef büyük finali 3 Aralık Pazar akşamı gerçekleşecek.

MASTERCHEF 2020 FİNAL TARİHİ BELLİ OLDU

MasterChef 2020'de 2 Ocak Cumartesi akşamı büyük final ilk gününde yarışmacılar yaratıcılık üzerine üç oyun oynayacak. Bu yemeklerden birinde yalnızda dört temel malzeme kullanılacak. İkinci oyunca ise yarışmacılar, MasterChef'e geldikleri yemeklerin aynısını yapacak.

MasterChef Türkiye'nin pazar akşamı yayınlanacak bölümünde ise cumartesi günü yapılan oyunlardan puanları eklenecek. Pazar günü yarışmacılar birer menü çıkaracak. Canlı olarak yapılacak bölümde ise geçen yıl olduğunu gibi iki finalist kendi imzasını taşıyan tabağı yapacak.

Yapılan değerlendirmelerle toplam oy sonuçlarına göre MasterChef 2020 şampiyonu belli olacak.

MASTERCHEF 2020 ÖDÜLÜ NEDİR?

2020 yılında yapılan MasterChef Türkiye'de birinci olacak kişiye verilecek hediye netleşmedi. 2018 yılında MasterChef şampiyonuna 100 bin TL para ödülü verilmişti. 2019'da ise son model bir otomobil ödülü vardı. Ayrıca şampiyon olan kişiye bir de kupa veriliyor.

MASTERCHEF 2019 ŞAMPİYONU

MasterChef 2019 büyük finaline kalan son ikili Cemre ve Alican olmuştu. Büyük finalde Cemre Uyanık mutlu sona ulaşarak 2019 Masterchef Türkiye'nin şampiyonu olmaya hak kazanmıştı.