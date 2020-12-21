Masterchef finali ne zaman? İşte MasterChef'te finale ilerleyen 4 isim

MasterChef Türkiye'de büyük final için geri sayım devam ediyor. Yarışmanın son bölümünde Özgül, Barbaros, Serhat ve Eray elenmemek için kıyasıya bir yarış içine girerken son 4'e kalmayı garantileyen ve ilk şef ceketinin sahibi olan Emir balkondan onları izledi. Kıyasıya geçen rekabet ardından MasterChef’te son 4’e kalan isim belli oldu. Barbaros ve Serhat bir üst tura çıkmayı başarırken; son turda Eray ve Özgül mücadele etti. MasterChef finaline çok yaklaşan Eray, elenen isim oldu. Eray’ın vedası gözyaşlarına boğdu. Böylece MasterChef’te son dörde Emir, Özgül, Barbaros, Serhat kaldı.

Masterchef finali ne zaman?

Masterchef Türkiye'de önce çeyrek final ardından yarı final son olarak da final oynanacak. Son ikiye kalan isim MasterChef finalinde mücadele edecek. Masterchef Türkiye finalinin 10 Ocak 2021 tarihinde yapılması bekleniyor.