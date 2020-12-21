Masterchef finali ne zaman? İşte MasterChef'te finale ilerleyen 4 isim
MasterChef Türkiye'nin 20 Aralık tarihli bölümünde 18. haftanın elenen ismi belli oldu. Eleme finalinde Somer Şef'in imza tabağına en yakın tabağı yapmak için yarışan yarışmacılar tüm hünerlerini sergilerken şefler yaptıkları tadımın ardından elenen ismi belirledi. Eleme ardından MasterChef Türkiye 2020 sezonunun 4 finalisti belli oldu. Peki, Masterchef finali ne zaman? İşte MasterChef'te büyük finale ilerleyen 4 isim…
MasterChef Türkiye'de büyük final için geri sayım devam ediyor. Yarışmanın son bölümünde Özgül, Barbaros, Serhat ve Eray elenmemek için kıyasıya bir yarış içine girerken son 4'e kalmayı garantileyen ve ilk şef ceketinin sahibi olan Emir balkondan onları izledi. Kıyasıya geçen rekabet ardından MasterChef’te son 4’e kalan isim belli oldu. Barbaros ve Serhat bir üst tura çıkmayı başarırken; son turda Eray ve Özgül mücadele etti. MasterChef finaline çok yaklaşan Eray, elenen isim oldu. Eray’ın vedası gözyaşlarına boğdu. Böylece MasterChef’te son dörde Emir, Özgül, Barbaros, Serhat kaldı.
Masterchef finali ne zaman?
Masterchef Türkiye'de önce çeyrek final ardından yarı final son olarak da final oynanacak. Son ikiye kalan isim MasterChef finalinde mücadele edecek. Masterchef Türkiye finalinin 10 Ocak 2021 tarihinde yapılması bekleniyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle