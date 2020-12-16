Masterchef finali ne zaman, 2020 sezonu ne zaman bitecek?

MasterChef'te finale az bir zaman kaymışken heyecan da artıyor. Binlerce isim arasından seçilen 16 kişinin mücadelesiyle başlayan MasterChef’te 5 yarışmacı kaldı. Barbaros, Emir, Eray, Özgül ve Serhat MasterChef’te finale kalan isimler. MasterChef finaliyle ilgili resmi açıklama yapılmadı ancak 10 Ocak 2021 tarihi işaret ediliyor. MasterChef ile ilgili bir diğer iddia ise finalin Acun Ilıcalı’nın yeni projesi Exxen’de yapılacağı.

MASTERCHEF 2020 ÖDÜLÜ NEDİR?

2020 yılında yapılan MasterChef Türkiye'de birinci olacak kişiye verilecek hediye netleşmedi. Geçtiğimiz 2018 yılında MasterChef şampiyonana 100 bin TL para ödülü verilmişti. 2019'da ise son model bir otomobil ödülü vardı. Ayrıca şampiyon olan kişiye bir de kupa veriliyor.