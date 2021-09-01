MasterChef Fatma kimdir, nereli, kaç yaşında? Fatma Polat eleme potasında!

MasterChef Fatma merak edilen isimlerden biri oldu. Ana kadroya yöresel bir yemek yaparak dahil olan Fatma Polat, kendi grubunun birincisi olmuştu. MasterChef Fatma aslen Sivaslı.

MASTERCHEF FATMA KİMDİR?

MasterChef’in ilk grubunda ana kadroya ilk çıkan isim olan Fatma Polat 38 yaşında ve aslen Sivaslıdır. Yarışmaya İstanbul’dan katılan Fatma Polat’ın üç çocuğu bulunuyor. Boksla ilgilenen yarışmacı, psikoloji ve sosyoloji eğitimi almaktadır. Aynı zamanda aile danışmanlığı da yapmaktadır.

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