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Televizyon
Haber Giriş: 20.07.2020 - 14:50,Son Güncelleme:

MasterChef Fatma kimdir, kaç yaşında, nereli? Fatma Koç hakkında bilgiler

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MasterChef Fatma kimdir, kaç yaşında, nereli? Fatma Koç hakkında bilgiler
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MasterChef 2020 sezonunda yarışan isimlerden biri de Fatma Koç oldu. Fatma Koç, MasterChef yarışmasına Tonya yöresine ait Malahto ile katıldı ve üç şefin evet oyunu alarak ikinci tura geçmeyi başardı. Peki, MasterChef Fatma kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Fatma Koç hakkında bilgiler

MasterChef 2020 sezonuna Trabzon’dan katılan Fatma Koç, 34 yaşında. 10 yıllık öğretmenlik yaptığını söyleyen Fatma Koç, seyahat etmeyi seviyor ve gezerken yediği her yemeği kendisi de deniyor. Bu şekilde yemek yapmanın onda bir aşk olduğunu söyledi. Trabzon Tonyalı olan Fatma Koç, “Yapılmamış yemekleri tattırmaya geliyorum.” diyerek MasterChef iddiasını ortaya koydu. Hem türkü söyleyip hem de yemeğini yapan Fatma Koç, yaptığı yemekle üç jüri üyesinden de "evet" oyu alarak bir üst tura çıkmayı başardı. 

 

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