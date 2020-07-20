MasterChef Fatma kimdir, kaç yaşında, nereli? Fatma Koç hakkında bilgiler

MasterChef 2020 sezonuna Trabzon’dan katılan Fatma Koç, 34 yaşında. 10 yıllık öğretmenlik yaptığını söyleyen Fatma Koç, seyahat etmeyi seviyor ve gezerken yediği her yemeği kendisi de deniyor. Bu şekilde yemek yapmanın onda bir aşk olduğunu söyledi. Trabzon Tonyalı olan Fatma Koç, “Yapılmamış yemekleri tattırmaya geliyorum.” diyerek MasterChef iddiasını ortaya koydu. Hem türkü söyleyip hem de yemeğini yapan Fatma Koç, yaptığı yemekle üç jüri üyesinden de "evet" oyu alarak bir üst tura çıkmayı başardı.