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MasterChef Ezgi Yıldırım kimdir? MasterChef Türkiye 2024 yeni sezon yarışmacısı Ezgi Yıldırım kaç yaşında, nereli, evli mi?

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MasterChef Ezgi Yıldırım kimdir MasterChef Türkiye 2024 yeni sezon yarışmacısı Ezgi Yıldırım kaç yaşında, nereli, evli mi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2024 14:46

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye 2024 sezonu başladı. MasterChef Ezgi Yıldırım kimdir? sorusu da yarışmayı takip eden kişiler tarafından araştırılıyor. Ana kadroya adını yazdırmayı başaran Ezgi Yıldırım’ın hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki, MasterChef ana kadro yarışmacısı Ezgi Yıldırım kaç yaşında, nereli, evli mi?

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Yeni sezonu başlayan MasterChef ana kadro yarışmacıları belli oldu. MasterChef ana kadro yarışmacılarından birisi de Ezgi Yıldırım oldu. MasterChef Ezgi Yıldırım kimdir? sorusu da yarışmanın izleyicileri tarafından araştırılmaya başlandı. İşte Ezgi Yıldırım hakkında merak edilenler!

MASTERCHEF EZGİ YILDIRIM KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

MasterChef’e Antalya'dan katılan Ezgi Yıldırım, 34 yaşında. Yarışmada hazırladığı yaratıcı tabaklarla öne çıkan Ezgi, 2 buçuk yıldır profesyonel olarak şeflik yapıyor. Üniversitede mühendislik fakültesinden mezun olan Ezgi, 30 yaşından sonra mutfak kariyerini hedefledi. Mutfak Sanatları Akademisinde uzun dönem eğitim aldıktan sonra Antalya'da sıcak mutfakta çalışmaya başladı.

 

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