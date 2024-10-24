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MasterChef Ezgi kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte MasterChef Türkiye yarışmacısı Ezgi Yıldırım'ın hayatı ve biyografisi!

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#Masterchef Ezgi Kimdir#Yarışma#Televizyon
MasterChef Ezgi kimdir, kaç yaşında, nereli İşte MasterChef Türkiye yarışmacısı Ezgi Yıldırımın hayatı ve biyografisi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2024 02:48

MasterChef Ezgi Yıldırım'ın hayatı ve biyografisi, yarışmanın son bölümüyle izleyenlerin dikkatini çekti. Heyecanına hız kesmeden devam eden MasterChef Türkiye'de bu hafta bireysel dokunulmazlığı kazanan isim MasterChef Ezgi, yarışmada hazırladığı yaratıcı tabaklarla öne çıkıyor. Peki, MasterChef Ezgi kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, MasterChef Ezgi hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler.

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MasterChef Ezgi Yıldırım kimdir? sorusu ekran başındakilerin gündemine geldi. Bu sezonun iddialı isimlerinden olan MasterChef Ezgi hazırladığı tabaklarla şeflerden tam not alıyor. Mutfak Sanatları Akademisinde uzun dönem eğitim aldıktan sonra Antalya'da sıcak mutfakta çalışmaya başlayan MasterChef Ezgi, 34 yaşında. İşte, MasterChef Ezgi'nin hayatı hakkında bilgiler.

MASTERCHEF EZGİ YILDIRIM KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

MasterChef’e Antalya'dan katılan Ezgi Yıldırım, 34 yaşında. Yarışmada hazırladığı yaratıcı tabaklarla öne çıkan Ezgi, 2 buçuk yıldır profesyonel olarak şeflik yapıyor. Üniversitede mühendislik fakültesinden mezun olan Ezgi, 30 yaşından sonra mutfak kariyerini hedefledi. Mutfak Sanatları Akademisinde uzun dönem eğitim aldıktan sonra Antalya'da sıcak mutfakta çalışmaya başladı.

 

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#Masterchef Ezgi Kimdir#Yarışma#Televizyon

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