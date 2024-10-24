MasterChef Ezgi kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte MasterChef Türkiye yarışmacısı Ezgi Yıldırım'ın hayatı ve biyografisi!

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MasterChef Ezgi Yıldırım kimdir? sorusu ekran başındakilerin gündemine geldi. Bu sezonun iddialı isimlerinden olan MasterChef Ezgi hazırladığı tabaklarla şeflerden tam not alıyor. Mutfak Sanatları Akademisinde uzun dönem eğitim aldıktan sonra Antalya'da sıcak mutfakta çalışmaya başlayan MasterChef Ezgi, 34 yaşında. İşte, MasterChef Ezgi'nin hayatı hakkında bilgiler.

MASTERCHEF EZGİ YILDIRIM KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

MasterChef’e Antalya'dan katılan Ezgi Yıldırım, 34 yaşında. Yarışmada hazırladığı yaratıcı tabaklarla öne çıkan Ezgi, 2 buçuk yıldır profesyonel olarak şeflik yapıyor. Üniversitede mühendislik fakültesinden mezun olan Ezgi, 30 yaşından sonra mutfak kariyerini hedefledi. Mutfak Sanatları Akademisinde uzun dönem eğitim aldıktan sonra Antalya'da sıcak mutfakta çalışmaya başladı.