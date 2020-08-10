MasterChef Esra Tokelli kimdir, nereli?

MasterChef 2020 sezonunun ana kadrosunda yarışacağı kesinleşen isimlerden biri de Esra Tokelli oldu. Saray mutfağından Darüzziyafe köftesi ile üç jüri üyeden de geçer not alan Esra Tokelli, düellolara katılmayı başarmıştı. Üçlü düelloda ise yaptığı Fransız mutfağına ait tostla rakiplerini elemişti.



İddiasını programın başından bu yana sürdüren Esra Tokelli, yarışmaya İstanbul’dan katıldı. MasterChef’in aşçı yarışmacılarından biri olan ve daha önce Yemekteyiz programına katılan Esra Tokelli, 41 yaşında.