MasterChef Esra Tokelli kimdir, kaç yaşında? MasterChef 2020 yarışmacısı Yemekteyiz’e de katılmış

MasterChef Esra Tokelli kimdir, kaç yaşında soruları merak ediliyor. MasterChef 2020’de ilk 16 seçmeleri tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmacılar arasında bulunan ve daha önce Yemekteyiz yarışmasına da katılan Esra Tokelli merak edilen isimler arasında yerini aldı. İşte 41 yaşındaki MasterChef Esra ile ilgili bilgiler…

MASTERCHEF ESRA KİMDİR?

MasterChef 2020’de yarışan Esra Tokelli aşçılık yapıyor. 41 yaşında olan yarışmacı daha önce Seda Sayan’ın sunduğu Yemekteyiz yarışmasında da yarışmış ve birinci olmuş.