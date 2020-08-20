MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriMasterChef Esra kimdir, kaç yaşında ve nereli? Esra Tokelli'nin hayatı
GeriTelevizyon MasterChef Esra kimdir, kaç yaşında ve nereli? Esra Tokelli'nin hayatı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Televizyon
Haber Giriş: 20.08.2020 - 01:28 | Son Güncelleme:

MasterChef Esra kimdir, kaç yaşında ve nereli? Esra Tokelli'nin hayatı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
MasterChef Esra kimdir, kaç yaşında ve nereli? Esra Tokelli'nin hayatı
Abone Olgoogle-news

MasterChef yarışmacılarından olan Esra Tokelli, ilk haftanın eleme adaylarından oldu. Esra Tokelli'nin hayatı MasterChef'in 19 Ağustos tarihli bölümde eleme potasına girmesiyle ekran başındakiler tarafından merak konusu oldu. Daha önce Yemekteyiz programına da katılan MasterChef Esra, yemek yapmayı çok sevdiğini söylüyor. Peki, MasterChef Esra kimdir ve kaç yaşında? İşte, Esra Tokelli'nin biyografisi.

MasterChef 2020'nin 16 kişilik ana kadrosunda yer alan Esra Tokelli son bölümle beraber yarışmanın dikkat çeken isimlerinden oldu. 41 yaşında olan MasterChef Esra, ilk turda Darüzziyafe Köftesi, üçlü düellolarda ise Fransız mutfağına ait yaptığı tostla rakiplerini geçerek tur atlamıştı.

MASTERCHEF ESRA KİMDİR?

Yarışmaya İstanbul'dan katılan Esra Tokelli, 41 yaşında ve aşçı. İddialı olduğunu söyleyen MasterChef Esra, yemek yapmayı çok sevdiğini söylüyor.

Daha önce Yemekteyiz yarışmasına da katılan Esra Tokelli, Saray mutfağından Darüzziyafe köftesi ile üç jüri üyeden de geçer not aldı. Esra sonraki üçlü düelloda ise yaptığı Fransız mutfağına ait tostla rakiplerini elemişti.

Esra Tokelli, bu hafta mavi takım yarışmacıları arasında yer alarak, eleme potasına giren isimlerden oldu. MasterChef Esra'nın yarışmadaki akıbeti ilerleyen bölümlerde belli olacak. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle