MasterChef Esra kimdir, kaç yaşında ve nereli? Esra Tokelli'nin hayatı

MasterChef 2020'nin 16 kişilik ana kadrosunda yer alan Esra Tokelli son bölümle beraber yarışmanın dikkat çeken isimlerinden oldu. 41 yaşında olan MasterChef Esra, ilk turda Darüzziyafe Köftesi, üçlü düellolarda ise Fransız mutfağına ait yaptığı tostla rakiplerini geçerek tur atlamıştı.

MASTERCHEF ESRA KİMDİR?

Yarışmaya İstanbul'dan katılan Esra Tokelli, 41 yaşında ve aşçı. İddialı olduğunu söyleyen MasterChef Esra, yemek yapmayı çok sevdiğini söylüyor.

Daha önce Yemekteyiz yarışmasına da katılan Esra Tokelli, Saray mutfağından Darüzziyafe köftesi ile üç jüri üyeden de geçer not aldı. Esra sonraki üçlü düelloda ise yaptığı Fransız mutfağına ait tostla rakiplerini elemişti.

Esra Tokelli, bu hafta mavi takım yarışmacıları arasında yer alarak, eleme potasına giren isimlerden oldu. MasterChef Esra'nın yarışmadaki akıbeti ilerleyen bölümlerde belli olacak.