MasterChef Esra kimdir, kaç yaşında? MasterChef Esra Tokelli ile ilgili bilgiler
MasterChef Esra Tokelli merak edilen isimler arasında bulunuyor. MasterChef 2020’nin başarılı isimlerinden biri olan Esra Tokelli yarışmaya İstanbul’dan katılıyor. MasterChef Esra kimdir, kaç yaşında? İşte 1979 yılında dünyaya gelen Tokelli hakkında detaylar
Esra Tokelli, MasterChef 2020 yarışmacıları arasında yer alıyor. MasterChef’te her hafta kıran kırana mücadeleler yaşanıyor. Başarılı yarışmacı daha önce Seda Sayan’ın sunduğu Yemekteyiz yarışmasında da yarışmış ve birinci olmuş.
MASTERCHEF ESRA KİMDİR?
MasterChef 2020’de yarışan Esra Tokelli ev hanımı. Tokelli geçimini dışarıdan aldığı yemek siparişleri ile sağlıyor. 41 yaşında olan yarışmacının 24 yaşında bir oğlu bulunuyor.
Başarılı isim daha önce Seda Sayan’ın sunduğu Yemekteyiz yarışmasında da yarışmış ve birinci olmuş.
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