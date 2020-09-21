MasterChef Esra kimdir, kaç yaşında? MasterChef Esra Tokelli ile ilgili bilgiler

Esra Tokelli, MasterChef 2020 yarışmacıları arasında yer alıyor. MasterChef’te her hafta kıran kırana mücadeleler yaşanıyor. Başarılı yarışmacı daha önce Seda Sayan’ın sunduğu Yemekteyiz yarışmasında da yarışmış ve birinci olmuş.

MASTERCHEF ESRA KİMDİR?

MasterChef 2020’de yarışan Esra Tokelli ev hanımı. Tokelli geçimini dışarıdan aldığı yemek siparişleri ile sağlıyor. 41 yaşında olan yarışmacının 24 yaşında bir oğlu bulunuyor.

Başarılı isim daha önce Seda Sayan’ın sunduğu Yemekteyiz yarışmasında da yarışmış ve birinci olmuş.