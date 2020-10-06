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Haber Giriş: 06.10.2020 - 13:30 | Son Güncelleme:

MasterChef Esra kimdir, kaç yaşında? MasterChef Esra hakkında bilgiler

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MasterChef Esra kimdir, kaç yaşında? MasterChef Esra hakkında bilgiler
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MasterChef Esra merak edilen isimler arasında yer alıyor. Esra Tokelli bu hafta kaptanlık yarışını kazanarak mavi takımın kaptanı oldu. Peki MasterChef Esra kimdir, kaç yaşında? İşte merak edilenler

MasterChef yarışmacıları arasında yer alan Esra Tokelli merak edilen isimlerden biri. Bu hafta mavi takımın kaptanı olan Tokelli 41 yaşında. İşte başarılı yarışmacı ile ilgili bilgiler

MASTERCHEF ESRA KİMDİR?

MasterChef 2020’de yarışan Esra Tokelli ev hanımı. Tokelli geçimini dışarıdan aldığı yemek siparişleri ile sağlıyor. 41 yaşında olan yarışmacının 24 yaşında bir oğlu bulunuyor.

Başarılı isim daha önce Seda Sayan’ın sunduğu Yemekteyiz yarışmasında da yarışmış ve birinci olmuş.

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