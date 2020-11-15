MasterChef Esra kimdir, kaç yaşında? Esra Tokelli Yemekteyiz’e de katılmış

Esra Tokelli, MasterChef 2020’nin merak edilen isimleri arasında bulunuyor. MasterChef Esra bu hafta mavi takımın kaptanı oldu. Kırmızı takım kaptanı olarak ise Emir’i seçti. Türk mutfağındaki bilgisi ile dikkat çeken yarışmacı daha önce Yemekteyiz yarışmasında da yarışmış ve birinci olmuş.

MASTERCHEF ESRA KİMDİR?

MasterChef 2020’de yarışan Esra Tokelli ev hanımı. Tokelli geçimini dışarıdan aldığı yemek siparişleri ile sağlıyor. 41 yaşında olan yarışmacı İstanbul doğumlu. MasterChef Esra’nın 24 yaşında bir oğlu bulunuyor.

Tokelli daha önce Seda Sayan’ın sunduğu Yemekteyiz yarışmasında da yarışmış ve birinci olmuş.