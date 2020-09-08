MasterChef Esra kimdir, kaç yaşında? Esra Tokelli ile ilgili bilgiler

Esra Tokelli, MasterChef 2020’nin merak edilen isimleri arasında bulunuyor. Başarılı yarışmacı bu hafta kaptanlık yarışını kazandı ve mavi takımın kaptanı oldu. Daha önce Yemekteyiz yarışmasında da yarışan MasterChef Esra 41 yaşında.

MASTERCHEF ESRA KİMDİR?

MasterChef 2020’de yarışan Esra Tokelli ev hanımı. Tokelli geçimini dışarıdan aldığı yemek siparişleri ile sağlıyor. 41 yaşında olan yarışmacının 24 yaşında bir oğlu bulunuyor.

Başarılı isim daha önce Seda Sayan’ın sunduğu Yemekteyiz yarışmasında da yarışmış ve birinci olmuş.