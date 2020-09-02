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Haber Giriş: 02.09.2020 - 17:06 | Son Güncelleme:

MasterChef Esra kimdir, kaç yaşında? Esra Tokelli hakkında merak edilenler

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MasterChef Esra kimdir, kaç yaşında? Esra Tokelli hakkında merak edilenler
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Esra Tokelli araştırılan isimler arasında bulunuyor. Jüri koltuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu’nun yer aldığı MasterChef 2020’nin kadrosunda yer alan yarışmacı bu hafta kırmızı takımda yarışıyor. MasterChef Esra kimdir, kaç yaşında? İşte 41 yaşındaki Esra Tokelli ile ilgili bilgiler

MasterChef Esra Tokelli merak edilen yarışmacılar arasında yer alıyor. 41 yaşında olan yarışmacı daha önce Seda Sayan’ın sunduğu Yemekteyiz yarışmasında da yarışmış ve birinci olmuş. İşte bu hafta mavi takım yarışmacıları arasında bulunan Tokelli ile ilgili bilgiler

MASTERCHEF ESRA KİMDİR?

MasterChef 2020’de yarışan Esra Tokelli ev hanımı. Tokelli geçimini dışarıdan aldığı yemek siparişleri ile sağlıyor. 41 yaşında olan yarışmacı daha önce Seda Sayan’ın sunduğu Yemekteyiz yarışmasında da yarışmış ve birinci olmuş.

MasterChef Esra kimdir, kaç yaşında Esra Tokelli hakkında merak edilenler

Esra Tokelli, bu hafta mavi takım yarışmacıları arasında yer alıyor.

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