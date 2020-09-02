MasterChef Esra kimdir, kaç yaşında? Esra Tokelli hakkında merak edilenler

MasterChef Esra Tokelli merak edilen yarışmacılar arasında yer alıyor. 41 yaşında olan yarışmacı daha önce Seda Sayan’ın sunduğu Yemekteyiz yarışmasında da yarışmış ve birinci olmuş. İşte bu hafta mavi takım yarışmacıları arasında bulunan Tokelli ile ilgili bilgiler

MASTERCHEF ESRA KİMDİR?

MasterChef 2020’de yarışan Esra Tokelli ev hanımı. Tokelli geçimini dışarıdan aldığı yemek siparişleri ile sağlıyor. 41 yaşında olan yarışmacı daha önce Seda Sayan’ın sunduğu Yemekteyiz yarışmasında da yarışmış ve birinci olmuş.

Esra Tokelli, bu hafta mavi takım yarışmacıları arasında yer alıyor.