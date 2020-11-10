MasterChef Esra kimdir, kaç yaşında? Esra Tokelli hakkında bilgiler
MasterChef Esra ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Esra Tokelli bu hafta kaptanlık yarışında birinci oldu ve mavi takım kaptanı olmaya hak kazandı. Peki MasterChef Esra kimdir, kaç yaşında? İşte 41 yaşında olan yarışmacı hakkında bilgiler
Esra Tokelli, MasterChef 2020’nin merak edilen isimleri arasında bulunuyor MasterChef’te bu hafta da heyecanlı mücadeleler yaşanıyor. 41 yaşında olan Esra Tokelli’nin 24 yaşında bir oğlu bulunuyor.
MASTERCHEF ESRA KİMDİR?
MasterChef 2020’de yarışan Esra Tokelli ev hanımı. Tokelli geçimini dışarıdan aldığı yemek siparişleri ile sağlıyor. 41 yaşında olan yarışmacının 24 yaşında bir oğlu bulunuyor.
Başarılı isim daha önce Seda Sayan’ın sunduğu Yemekteyiz yarışmasında da yarışmış ve birinci olmuş.
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