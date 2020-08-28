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Haber Giriş: 28.08.2020 - 16:16 | Son Güncelleme:

MasterChef Esra kaç yaşında, kimdir? MasterChef Esra Tokelli ile ilgili biligler

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MasterChef Esra kaç yaşında, kimdir? MasterChef Esra Tokelli ile ilgili biligler
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Esra Tokelli, MasterChef 2020’nin merak edilen isimleri arasında yerini aldı. Yarışmada bu hafta kırmızı takımda yer alan MasterChef Esra geçtiğimiz hafta eleme potasına kalmış ve son anda elenmekten kurtulmuştu. Peki MasterChef Esra kimdir, kaç yaşında? İşte 41 yaşındaki yarışmacı ile ilgili bilgiler…

MasterChef Esra ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Bu hafta kırmızı takımda yarışan başarılı ismin dokunulmazlık oyununda yaptığı börek şefler tarafından beğenildi. 41 yaşında olan Esra Tokelli daha önce Seda Sayan’ın sunduğu Yemekteyiz yarışmasına da katılmış.

MASTERCHEF ESRA KİMDİR

MasterChef 2020’de yarışan Esra Tokelli ev hanımı. Tokelli geçimini dışarıdan aldığı yemek siparişleri ile sağlıyor. 41 yaşında olan yarışmacı daha önce Seda Sayan’ın sunduğu Yemekteyiz yarışmasında da yarışmış ve birinci olmuş.

Esra Tokelli, geçtiğimiz hafta mavi takım yarışmacıları arasında yer alarak, eleme potasına giren isimlerden oldu ve son yarışa kaldı. Son yarışta Sedat’ı geçerek yarışmada kalmaya hak kazandı.

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