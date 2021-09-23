MasterChef Eren kimdir, kaç yaşında, nereli? Eren Kaşıkçı ile ilgili bilgiler

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MasterChef Eren ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Başarılı yarışmacı bu hafta mavi takımda yer alıyor. 1989 doğumlu olan Eren Kaçıkçı, Kırıkkale doğumludur ve aslen Tokatlıdır.

MASTERCHEF EREN KİMDİR?

1989 doğumlu olan Eren Kaşıkçı 32 yaşındadır. Kırıkkale doğumlu olan yarışmacı Tokatlıdır. Bir kardeşi bulunan Eren Kaşıkçı'nın babası asker annesi ise ev hanımıdır. Yarışmaya Gökçeada’dan katılan Eren Kaşıkçı evli ve bir çocuk babasıdır.

19 Mayıs Üniversitesi Turizm Bölümü'ne giden Kaşıkçı, bu bölümü tamamlamamıştı. MasterChef Eren 2012-2013 yıllarında özel bir aşçılık okulunda profesyonel eğitim almıştır.

Gökçeada'da bir otelde şeflik yapan Eren, İmroz kuzusu yemeğiyle jüriden tam not almıştı.