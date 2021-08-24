MasterChef Eren kimdir, kaç yaşında, nereli? Eren Kaşıkçı hakkında bilgiler

MasterChef 2021 kadrosunda yer alan Eren Kaşıkçı bu sezonun ilk kırmızı takım kaptanı oldu. Başarılı ismi mavi takım kaptanı olan Burcu kırmızı takım kaptanı olarak seçti. İşte 1989 Kırıkkale doğumlu, özel bir aşçılık okulunda profesyonel eğitim almış olan MasterChef Eren ile ilgili merak edilenler

MASTERCHEF EREN KİMDİR?

1989 doğumlu olan Eren Kaşıkçı 32 yaşındadır. Kırıkkale doğumlu olan yarışmacı Tokatlıdır. Bir kardeşi bulunan Eren Kaşıkçı'nın babası asker annesi ise ev hanımıdır. Yarışmaya Gökçeada’dan katılan Eren Kaşıkçı evli ve bir çocuk babasıdır.

19 Mayıs Üniversitesi Turizm Bölümü'ne giden Kaşıkçı, bu bölümü tamamlamamıştı. MasterChef Eren 2012-2013 yıllarında özel bir aşçılık okulunda profesyonel eğitim almıştır.

Gökçeada'da bir otelde şeflik yapan Eren, İmroz kuzusu yemeğiyle jüriden tam not almıştı.

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