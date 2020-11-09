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Haber Giriş: 09.11.2020 - 17:06 | Son Güncelleme:

MasterChef Eray kimdir, nereli, kaç yaşında? Eray Aksungur hakkında bilgiler

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MasterChef Eray kimdir, nereli, kaç yaşında? Eray Aksungur hakkında bilgiler
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MasterChef Eray merak edilen isimler arasında yer alıyor. Eray Aksungur başarılı performansı ile dikkat çekiyor. Peki MasterChef Eray kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte 23 yaşındaki yarışmacı hakkında bilgiler

Eray Aksungur, MasterChef 2020 yarışmacıları arasında bulunuyor. Esprili tavırları ve başarılı yemekleri ile dikkat çeken Eray Aksungur 23 yaşında, Bolulu olan yarışmacı, Mengen Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü mezunu.

MASTERCHEF ERAY KİMDİR?

Eray Aksungur, Bolulu. 23 yaşındaki yarışmacı, Mengen Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü'nü bitirmiş. Aksungur, İstanbul ve Bodrum'da çeşitli otellerde aşçılık yapmış, son olarak Bolu'daki bir otelde çalışmaya başlamış.

Final turunu başarı ile tamamlayan ve ilk 16 yarışmacı arasına giren Aksungur, Show TV'de yayınlanan ve Danilo Zanna'nın da jüri olduğu Lezzet Akademisi yarışmasına da katılmış.

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