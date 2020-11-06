MasterChef Eray kimdir, kaç yaşında ve nereli? MasterChef Eray Aksungur'un hayatı ve biyografisi

MasterChef Eray'ın hayatı ekran başındakiler tarafından merak ediliyor. MasterChef'in son bölümünde dokunulmazlık oyununda yan taraftan kopya çekmeye çalışan Eray, sosyal medyanın da gündemine geldi. İstanbul ve Bodrum'da çeşitli otellerde aşçılık yapan MasterChef Eray Danilo Zanna'nın da jüri olduğu Lezzet Akademisi yarışmasında yarışmış.

MASTERCHEF ERAY KİMDİR?

MasterChef’teki aşçı yarışmacılardan biri olması nedeniyle deneyimli yarışmacı Eray Aksungur, 23 yaşında. Aşçılar şehri Mengen'de aşçılık okudu. İstanbul ve Bodrum'da çeşitli otellerde aşçılık yapan Eray Aksungur, son olarak ise Bolu'daki bir otelde çalışmaya başladı.

2019 yılında Aylin Yazıcıoğlu, Danilo Zanna ve İsmet Saz'dan oluşan ve meslek erbabı yemek ustalarının jürisi olduğu, "Lezzet Akademisi' yarışma programında yer aldı. Tarhanaya bulanmış, taze ıhlamurlu levrek ile katıldığı MasterChef’in ana kadrosunda yer almayı başardı.

Bodrum Marina Yat Kulübü’nde 1 sezon boyunca şeflik yaptı. Mengen Meslek Yüksekokulu Aşçılık bölümü mezunu olan Eray çeşitli yerlerde çalıştıktan sonra MasterChef Türkiye'ye başvuru yaparak yarışmacı kadrosuna dahil oldu.