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Televizyon
Haber Giriş: 23.08.2020 - 17:04 | Son Güncelleme:

MasterChef Eray kimdir, kaç yaşında, nereli? Eray Aksungur hakkında bilgiler...

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MasterChef Eray kimdir, kaç yaşında, nereli? Eray Aksungur hakkında bilgiler...
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MasterChef'in iddialı yarışmacılarından Eray Aksungur, 2020 sezonunun ilk haftasındaki eleme adaylarından biri oldu. Yarışmanın bir diğer iddialı ismi Sedat'a meydan okuyan Eray'ın MasterChef'te devam edip edemeyeceği merak konusu. Peki, MasterChef Eray kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Eray Aksungur hakkında bilgiler...

MasterChef’teki aşçı yarışmacılardan biri olması nedeniyle deneyimli yarışmacı Eray Aksungur, 23 yaşında. Aşçılar şehri Mengen'de aşçılık okudu. İstanbul ve Bodrum'da çeşitli otellerde aşçılık yapan Eray Aksungur, son olarak ise Bolu'daki bir otelde çalışmaya başladı. 2019 yılında Aylin Yazıcıoğlu, Danilo Zanna ve İsmet Saz'dan oluşan ve meslek erbabı yemek ustalarının jürisi olduğu, "Lezzet Akademisi' yarışma programında yer aldı. Tarhanaya bulanmış, taze ıhlamurlu levrek ile katıldığı MasterChef’in ana kadrosunda yer almayı başardı.

 

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